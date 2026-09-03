França teve o verão mais quente já registrado

Série histórica teve início há 126 anos, em 1900; Mais de 7 mil pessoas morreram este ano no país por motivos relacionados às altas temperaturas

A França registrou uma série de ondas de calor consecutivas, que começaram logo no início do verão (AFP)

A França viveu o verão mais quente de sua história - ou, pelo menos, desde que existem registros meteorológicos, há 126 anos -, conforme informou nesta quinta-feira (3) a ministra da Transição Ecológica, Monique Barbut.

De acordo com o balanço do governo francês na sede da agência Météo-France, o verão de 2026, marcado por várias ondas de calor no país, superou todos os recordes registrados e se tornou o "mais quente já registrado desde o início das medições em 1900"

Após uma estação que colocou os serviços de emergência e as equipes de bombeiros contra as cordas, devido aos graves incêndios no sul e no oeste do país, Barbut destacou que a França deve tirar lições para os verões futuros.

"A pergunta que devemos nos fazer agora é de que maneira isso ficará registrado. Se como o primeiro de uma longa série que continuará batendo recordes, ou como um momento que nos permitiu estar à altura dos desafios de adaptação e mitigação", afirmou, em declarações publicadas pelo jornal 'Le Monde'.

Dessa forma, ele enfatizou a necessidade de dar continuidade aos esforços na área climática, especificamente na redução das emissões de gases de efeito estufa.

A França registrou uma série de ondas de calor consecutivas, que começaram logo no início do verão, em junho. O número de mortes atribuídas às altas temperaturas é de 7 mil, segundo informou em meados de agosto o Ministério da Saúde francês, no que seria o verão mais mortal desde o de 2003, que deixou um número histórico de 15 mil mortes atribuídas ao calor.