Rei Harald V da Noruega morre aos 89 anos

Rei sofria de anemia hemolítica, uma condição que provoca uma redução anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos

Rei Harald da Noruega (FREDRIK VARFJELL/NTB/AFP)

O rei Harald V da Noruega, o mais velho dos monarcas europeus, faleceu nesta sexta-feira (28) aos 89 anos, anunciou o Palácio Real, e seu filho Haakon o sucedeu automaticamente no trono.

"Com profunda tristeza, anunciamos que Sua Majestade, o rei Harald, nos deixou hoje. O rei Harald faleceu pacificamente no hospital nacional (Rikshospitalet) na sexta-feira, 28 de agosto, às 6h35" (1h35 de Brasília), afirma o comunicado divulgado pelo palácio.

O rei sofria de anemia hemolítica, uma condição que provoca uma redução anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos.

Apesar dos reiterados problemas de saúde dos últimos anos, ele se recusou a abdicar do trono, alegando que havia jurado seu cargo vitalício diante do Parlamento.

Desde quinta-feira, quase toda a família acompanhava o monarca, hospitalizado desde 17 de agosto, incluindo o filho da princesa herdeira Mette-Marit, Marius Borg Høiby, que foi recentemente condenado a quatro anos de prisão por dois estupros.

Após o anúncio, na quinta-feira, de que o estado de saúde do monarca era "extremamente grave", muitos cidadãos depositaram flores diante do Palácio Real em homenagem ao rei.

"Claro que é triste. É um símbolo do nosso país. E, naturalmente, é triste que algo tão bonito chegue ao fim", disse à AFP Maja Otvik, de 36 anos.

Após o anúncio do falecimento, a bandeira do palácio foi hasteada a meio-mastro.

Com a morte de Harald V, o herdeiro do trono, o príncipe Haakon, 53 anos, que, segundo a imprensa, passou a noite ao lado do pai, torna-se automaticamente rei.

Agora ele deve informar o governo sobre o falecimento e convocar seus membros. O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre expressou sua "profunda tristeza".

Modernidade e escândalos

Harald V subiu ao trono da Noruega em 1991, após a morte de seu pai, Olav, e passou a representar uma Noruega aberta e tolerante.

"Os noruegueses são meninas que amam meninas, meninos que amam meninos, e meninas e meninos que se amam entre si", disse em 2016 em um discurso por ocasião de seus 25 anos como rei. "Os noruegueses acreditam em Deus, em Alá, no Universo e em nada", acrescentou.

A família real enfrentou vários escândalos nos últimos anos, dois deles relacionados a Mette-Marit.

Em janeiro, a divulgação de arquivos relacionados ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein revelou a até então desconhecida amizade que ele tinha com a princesa Mette-Marit, esposa de Haakon.

Entre as mensagens, havia algumas formuladas em tom íntimo, entre 2011 e 2014, quando o financista americano já havia sido condenado em seu país por solicitar serviços sexuais de uma menor de idade.

A princesa, afetada por uma doença pulmonar incurável que a obrigou a receber um transplante de pulmões em junho, também enfrenta os problemas judiciais de seu filho Marius Borg Høiby, nascido em 2001 de uma relação anterior ao casamento com Haakon.

O jovem de 29 anos foi condenado em junho a quatro anos de prisão por dois estupros — um deles cometido em 2018 na residência oficial de sua mãe e do príncipe herdeiro — e outros 32 crimes.

Ele recorreu da condenação e, à espera do novo julgamento, cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.