Terremoto de magnitude 5,9 estremece província central chinesa de Qinghai

Enorme quantidade de urânio metálico natural foi encontrada nos arredores de Damasco

Epicentro do terremoto foi localizado em uma área montanhosa rural da província de Qinghai (USGS/Reprodução)

Um terremoto de pouca profundidade e magnitude 5,9 sacudiu na manhã desta quarta-feira (19, data local) a província chinesa de Qinghai, no centro do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro foi localizado em uma área montanhosa rural, 269 km a sudeste da cidade de Dunhuang, e teve uma profundidade de 10 km, segundo o USGS.

O Centro de Redes de Terremotos da China registrou o tremor com magnitude 5,6, informou a agência oficial de notícias Xinhua.