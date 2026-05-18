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Tiroteio em mesquita nos EUA deixa ao menos três mortos

O Centro Islâmico é considerado a maior mesquita do Condado de San Diego

AFP

Publicado: 18/05/2026 às 18:55

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A polícia responde a uma denúncia de atirador ativo no Centro Islâmico de San Diego, em San Diego, Califórnia/ZOE MEYERS / AFP

A polícia responde a uma denúncia de atirador ativo no Centro Islâmico de San Diego, em San Diego, Califórnia (ZOE MEYERS / AFP)

Um ataque a tiros no complexo de uma mesquita em San Diego deixou três pessoas mortas nesta segunda-feira (18), incluindo uma segurança, antes que os dois supostos atiradores tirassem a própria vida dentro de um veículo próximo, informou a polícia.

A polícia disse que as equipes de resposta de emergência resgataram as vítimas na parte externa do amplo Centro Islâmico de San Diego. Mais tarde, também encontrou mortos os dois suspeitos, que segundo os relatos seriam adolescentes

Atirador , EUA , Mesquita
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