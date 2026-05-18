EUA prorrogam isenção de sanções a petróleo russo

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Washington vai emitir a licença geral de 30 dias para permitir acesso temporário ao petróleo russo retido no mar

Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent (foto: JIM WATSON/AFP)

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos decidiu prolongar por mais 30 dias a isenção das sanções ao petróleo russo transportado por via marítima, que expirou no último sábado.

Segundo avançou a mídia norte-americana, a decisão se deve também após o pedido de muitos países vulneráveis que são mais afetados pelo fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico devido à guerra com o Irã e ao fechamento do Estreito de Ormuz.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Washington vai emitir a licença geral de 30 dias para permitir acesso temporário ao petróleo russo retido no mar. "Esta prorrogação irá proporcionar flexibilidade adicional, e iremos trabalhar com estes países para conceder licenças específicas sempre que necessário. Esta licença geral ajudará a estabilizar o mercado físico de crude e a garantir que o petróleo chega aos países mais vulneráveis do ponto de vista energético", disse Bessent.

A aplicação da isenção foi concedida com o objetivo de aliviar a escassez de oferta de petróleo e mitigar a alta dos preços causados pelo conflito no Oriente Médio. No entanto, a medida tem provocado pouco impacto na redução dos preços do petróleo, mas beneficia especialmente a Índia, que estava entre os maiores compradores do produto antes dos EUA impor fortes sanções às grandes petrolíferas russas para pressionar Moscou em relação à guerra na Ucrânia.