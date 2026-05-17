OMS declara emergência de saúde pública por surto de ebola no Congo e em Uganda

Surto está sendo causado por um vírus raro que já deixou pelo menos 88 mortos e mais de 300 casos suspeitos. OMS afirma que ainda não é caso de emergência pandêmica

Surto atual é causado pelo vírus Bundibugyo, variante rara do Ebola para a qual não há vacinas aprovadas (Carl de Souza/AFP)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de preocupação internacional, pelo surto de ebola causado por um vírus raro no Congo e em Uganda. No total, são mais de 300 casos suspeitos e pelo menos 88 mortes.

A OMS afirmou que o surto não atende aos critérios de uma emergência pandêmica como a covid-19 e aconselhou contra o fechamento de fronteiras internacionais.

Autoridades de saúde dizem que o surto atual é causado pelo vírus Bundibugyo, uma variante rara do Ebola para a qual não há vacinas aprovadas. Embora mais de 20 surtos de Ebola tenham ocorrido no Congo e em Uganda, esta é apenas a terceira vez que o vírus Bundibugyo é detectado.

O vírus Bundibugyo foi detectado pela primeira vez no distrito de Bundibugyo, em Uganda, durante um surto em 2007-2008 que infectou 149 pessoas e matou 37. A segunda ocorrência foi em 2012, em um surto em Isiro, no Congo, no qual foram registrados 57 casos e 29 mortes.

O Ebola é altamente contagioso e pode ser contraído por meio de fluidos corporais como vômito, sangue ou sêmen. A doença que ele causa é rara, porém grave e frequentemente fatal.

