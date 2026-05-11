Irã afirma que exigiu o fim da guerra e liberação de seus ativos

Exigências do Irã incluíam "o fim da guerra na região", o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos e a "liberação dos ativos pertencentes ao povo iraniano"

Fumaça subindo do local do bombardeio israelense que teve como alvo a vila de Tair Harfa, no Líbano (Kawnat HAJU/AFP)

O Irã afirmou nesta segunda-feira (11) que, em sua resposta à última proposta dos Estados Unidos, pediu o fim da guerra em toda a região e a liberação de seus ativos congelados no exterior.

"Não exigimos nenhuma concessão. Exigimos apenas os direitos legítimos do Irã", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, em uma entrevista coletiva semanal.

Ele destacou que as exigências do Irã incluíam "o fim da guerra na região", o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos e a "liberação dos ativos pertencentes ao povo iraniano, que durante anos permanecem injustamente bloqueados em bancos estrangeiros".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou no domingo como "totalmente inaceitáveis" as condições do Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, o que aumenta a probabilidade de que o conflito continue após semanas de negociações.

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'representantes' do Irã. Não gosto. TOTALMENTE INACEITÁVEL", escreveu Trump em sua rede Truth Social.