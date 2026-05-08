EUA esperam para hoje a resposta do Irã à sua proposta de acordo de paz

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano anunciou que o governo de Teerã ainda está avaliando a resposta à proposta de Washington.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio (Heather Diehl/Getty Images/AFP )

Nesta sexta-feira (08), o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos esperam receber ainda hoje uma resposta do Irã à sua proposta para pôr fim à guerra.

O chefe da diplomacia dos EUA disse que espera que seja uma oferta séria e sobre o bloqueio no Estreito de Ormuz explicou que as forças norte-americanas estão a impedir a entrada e saída de mais de 70 petroleiros nos portos iranianos.

Por sua vez, após a declaração de Rubio, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano anunciou que o governo de Teerã ainda está avaliando a resposta à proposta de Washington.

Segundo publicação da agência de notícias iraniana Fars, foram registrados hoje confrontos esporádicos entre as forças armadas iranianas e navios norte-americanos no Estreito de Ormuz.

Enquanto isso, o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, assegurou que o seu país teve, em todos os momentos do conflito, uma proposta de solução diplomática em cima da mesa, mas que a Casa Branca optou sempre por enveredar por uma ‘aventura militar imprudente’, diz a agência estatal iraniana.

Araghchi acrescentou que os iranianos nunca se vergam sob pressão e condenou os atos de agressão de navios da marinha do EUA sobre os petroleiros iranianos, acusando os incidentes de violações do cessar-fogo.