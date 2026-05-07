Chefe da diplomacia dos EUA se encontrou com o Papa

Depois do encontro com o Papa, Rubio também se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

Papa Leão XIV e o Secretario de Estado norte-americano, Marco Rubio (Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

Nesta quinta-feira (07), o Papa Leão XIV e o Secretario de Estado norte-americano, Marco Rubio, se encontraram e discutiram à porta fechada sobre várias questões, inclusive o Oriente Médio, após as duras críticas do presidente Donald Trump ao pontífice.

"O secretário de Estado Marco Rubio se reuniu hoje com Sua Santidade o Papa Leão XIV para discutir a situação no Oriente Médio e temas de interesse mútuo no Hemisfério Ocidental. Analisaram os esforços humanitários em curso no Ocidente e as iniciativas para alcançar uma paz duradoura na região do Oriente Médio. As suas trocas foram um testemunho da forte e contínua parceria entre os Estados Unidos e a Santa Sé em apoio à liberdade religiosa", comunicou Tommy Pigott, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

Pigott ainda destacou a estreita relação entre os Estados Unidos e a Santa Sé e o seu compromisso compartilhado em promover a paz e a dignidade humana.

Uma fonte do Departamento de Estado revelou à agência de notícias France-Presse (AFP) que a reunião foi amigável e construtiva.

Depois do encontro com o Papa, Rubio também se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.

Poucos dias antes da visita ao Vaticano, o próprio chefe da diplomacia dos EUA tentou minimizar as declarações de Trump contra o líder da Igreja Católica, mas negou que a viagem a Roma tinha como objetivo amenizar as tensões com a Santa Sé, afirmando que sua ida já estava planejada de antemão. Rubio ainda afirmou antes da reunião que pretendia discutir sobre Cuba com o Papa, enfatizando que Washington tem contribuído com ajuda humanitária à ilha através da Igreja Católica.

No início da semana, Trump afirmou que o Papa está pondo em perigo muitos católicos e muitas pessoas porque não se importava que o Irã tivesse uma arma nuclear.

Por sua vez, ao ser questionado pelos jornalistas, Leão XIV respondeu, como já fez em outras ocasiões, que a missão da Igreja é proclamar o Evangelho e pregar a paz. “Se alguém quiser me criticar por proclamar o Evangelho, que o faça com a verdade", declarou.

Além disso, o Papa insistiu que a Igreja tem se declarado contra todas as armas nucleares há anos, de acordo com a publicação do Vatican News.