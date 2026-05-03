Israel emite aviso para esvaziamento de cidades no sul do Líbano, diz agência

Fumaça subindo do local dos ataques aéreos israelenses que atingiram a vila de Zawtar al-Sharqiyah, no sul do Líbano ( AFP)

O Exército israelense ordenou neste domingo, 3, que moradores de 11 cidades no sul do Líbano deixassem suas casas imediatamente, de acordo com informações da agência Reuters. Israel afirma atacar alvos do grupo Hezbollah na região.

De acordo com a agência AP, no sábado, 2, as forças armadas de Israel haviam emitido outro aviso para que os moradores de nove cidades do sul evacuassem a região. Israel e o Hezbollah continuam a se atacar, apesar do cessar-fogo em vigor desde 17 de abril.

Ao menos sete pessoas foram mortas durante bombardeios de Israel no sul do Líbano. Os militares israelenses também destruíram partes de um convento católico no vilarejo de Yaroun, na fronteira entre os dois países. O convento estava vazio por causa do conflito.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram um comunicado informando que, enquanto o exército destruía infraestruturas do Hezbollah em Yaroun, uma casa sem sinais religiosos foi danificada. O comunicado acrescentou que, assim que as forças armadas souberam que a casa estava ligada a uma igreja, os soldados “impediram que fossem causados mais danos”.

As forças armadas acrescentaram que o Hezbollah utilizou o complexo no passado para disparar foguetes contra Israel em várias ocasiões. Acrescentaram ainda que as forças armadas não atacam instituições religiosas intencionalmente.

A Igreja Católica no Líbano rejeitou as alegações de que o complexo teria sido utilizado para fins militares.

Os ataques israelenses já mataram mais de 2.600 pessoas no Líbano e deixaram mais de um milhão de deslocados.

Alertas de evacuação em massa

O conflito mais recente eclodiu em 2 de março, quando, após manter uma trégua desde 2024, o Hezbollah lançou uma rajada surpresa de mísseis contra o norte de Israel em retaliação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.

Desde então, Israel publicou mais de 130 alertas de evacuação online - incluindo sete que abrangem mais de 50 cidades no sul do Líbano desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em 17 de abril.

Moradores afirmam que os alertas, direcionados a áreas específicas, costumam ser emitidos com pouca antecedência, causando caos e confusão.

Os alertas provocam uma corrida para resgatar crianças e parentes idosos, deixando as famílias diante de escolhas angustiantes enquanto correm em direção a zonas consideradas seguras.

Vilarejos inteiros ficaram desertos, com mais de um milhão de pessoas fugindo no auge dos combates. Ao contrário de Israel, o Líbano não possui sirenes de ataque aéreo, nem defesas antimísseis, nem abrigos antiaéreos designados.

Israel afirma que os alertas têm como objetivo manter os civis fora de perigo. Afirma que o Hezbollah posicionou combatentes, túneis e armas em áreas civis em todo o sul do Líbano, de onde lançou centenas de drones e mísseis - sem aviso prévio - contra o norte de Israel.

Especialistas em direito internacional afirmam que os alertas de Israel são inconsistentes e, muitas vezes, excessivamente amplos e vagos. Eles também surgem no momento em que Israel afirma que planeja ocupar uma zona tampão de 10 quilômetros de largura ao longo da fronteira e impedir que as pessoas retornem até que a ameaça do Hezbollah tenha sido eliminada.