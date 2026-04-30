Reino Unido condena ataque contra integrantes da comunidade judaica

As vítimas, dois homens judeus de 30 e 70 anos, foram esfaqueados em plena via pública

Protesto contra o antissemitismo em Londres (30/04/26). (AFP)

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou estar profundamente preocupado com o ataque contra judeus que ocorreu ontem, em Londres. “Este tipo de criminalidade está se repetindo com uma frequência inaceitável”, lamentou.

Starmer destacou ainda a gravidade do incidente, num momento em que as autoridades tentam devolver o sentimento de segurança às comunidades visadas.

As vítimas, dois homens judeus de 30 e 70 anos, foram esfaqueados em plena via pública, num bairro conhecido pela forte presença desta comunidade. O agressor tentou colocar fugir, mas foi detido pouco tempo depois pelas autoridades.

A polícia londrina também confirmou que o ataque está sendo investigado como um ato terrorista, apesar do caso ainda estar em fase de inquérito.