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Reino Unido condena ataque contra integrantes da comunidade judaica

As vítimas, dois homens judeus de 30 e 70 anos, foram esfaqueados em plena via pública

Isabel Alvarez

Publicado: 30/04/2026 às 21:31

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Protesto contra o antissemitismo em Londres (30/04/26)./AFP

Protesto contra o antissemitismo em Londres (30/04/26). (AFP)

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou estar profundamente preocupado com o ataque contra judeus que ocorreu ontem, em Londres. “Este tipo de criminalidade está se repetindo com uma frequência inaceitável”, lamentou.

Starmer destacou ainda a gravidade do incidente, num momento em que as autoridades tentam devolver o sentimento de segurança às comunidades visadas.

 

Veja também:

As vítimas, dois homens judeus de 30 e 70 anos, foram esfaqueados em plena via pública, num bairro conhecido pela forte presença desta comunidade. O agressor tentou colocar fugir, mas foi detido pouco tempo depois pelas autoridades.

A polícia londrina também confirmou que o ataque está sendo investigado como um ato terrorista, apesar do caso ainda estar em fase de inquérito.

ataque , Judaísmo , Keir Starmer , Reino Unido
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