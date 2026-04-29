Trump diz que Irã 'não consegue se acertar' nas negociações e precisa 'ficar esperto logo'

"Eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. É bom que eles fiquem espertos logo", acrescentou Trump em postagem na Truth Social

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (JIM WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (29) que o Irã "não consegue se acertar", em meio ao impasse nas negociações para encerrar a guerra entre os dois países.

"Eles não sabem como assinar um acordo não nuclear. É bom que eles fiquem espertos logo", acrescentou Trump em postagem na Truth Social.

A publicação veio acompanhada de uma foto de Trump segurando um fuzil, com explosões ao fundo, e a legenda "Chega de Sr. Cara Legal!".

No começo da semana, o Irã apresentou aos EUA uma proposta para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, caso Washington adie conversas sobre o programa nuclear de Teerã e suspenda o bloqueio a portos iranianos. A oferta foi recebida com ceticismo pelo governo Trump, segundo o The Wall Street Journal.