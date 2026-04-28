Teerã deve apresentar em breve uma nova proposta de paz

O governo dos EUA também anunciou hoje que vai impor sanções a 35 pessoas e entidades pelo seu papel na estrutura bancária paralela do Irã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi (AFP)

Os mediadores no Paquistão esperam receber nos próximos dias uma proposta atualizada e revisada do governo iraniano para um acordo de paz com os Estados Unidos, conforme divulgado pelo canal CNN, que citou fontes das próximas negociações .

Uma nova proposta surge depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, se mostrou descontente com a versão anterior, que propunha a abertura do Estreito de Ormuz ao final do primeiro conflito e, posteriormente, uma segunda fase de negociações sobre questões relacionadas ao programa nuclear iraniano.

Segundo as mesmas fontes, o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragchi, retorna hoje a Teerã, após uma visita à Rússia, e terá que consultar os líderes do regime. Esse processo é lento, de acordo com as fontes, devido à dificuldade de comunicação com o Líder Supremo do Irã, Mujahidin Khamenei, cujo paradeiro é mantido em segredo.

O governo dos EUA também anunciou hoje que está impondo sanções a 35 pessoas e entidades por seu papel na estrutura bancária paralela do Irã, acusando-as de facilitar a movimentação de milhares de dólares ligados à evasão de sanções e ao apoio do Irã ao terrorismo.