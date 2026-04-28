Show de Shakira deve ter impacto econômico no Rio de quase R$ 800 milhões

Cantora colombiana Shakira (Foto: AFP)

O show da cantora colombiana Shakira, na Praia de Copacabana, que será realizado no dia 2 de maio, deve movimentar a economia da cidade do Rio de Janeiro em aproximadamente R$ 800 milhões. Já a estimativa de público para o evento é de cerca de 2 milhões de pessoas.

Segundo a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), o espetáculo ‘Todo Mundo no Rio’ faz parte do calendário anual de eventos da cidade, com shows programados no mês de maio até 2028.

“O Todo Mundo no Rio se tornou uma data que atrai as pessoas para cidade, mesmo quem não vem para assistir ao show em Copacabana. A ocupação da cidade cresce nas semanas anteriores ao evento. As pessoas frequentam os restaurantes, ficam nos hotéis, compram no comércio da cidade. Isso se reflete nos números, com impacto de quase R$ 800 milhões. E esse número só aumenta, ano a ano, porque a data fica mais relevante para o calendário. Dessa forma, amplia a geração de empregos, movimenta diversos setores e reforça o Rio como capital global de grandes eventos”, afirma Eduardo Cavaliere, prefeito do Rio de Janeiro.

De acordo com os dados do estudo “Potenciais Impactos Econômicos do ‘Todo Mundo no Rio’ 2026 – Shakira”, elaborado pela SMDE e a Riotur, o show tem potencial de movimentar pelo menos R$ 776,2 milhões na economia carioca, considerando os gastos do público. Do total de dois milhões de pessoas aguardadas, a projeção é de que 13,9% sejam de turistas nacionais (278 mil), 1,6% de turistas internacionais (32 mil) e 84,6% de cariocas e moradores da Região Metropolitana (1,7 milhão). A estimativa segue a mesma distribuição observada em eventos anteriores, segundo o Observatório do Turismo Carioca. O cálculo também leva em conta o ticket médio de R$ 547,30 por dia para turistas brasileiros (com permanência de três dias), R$ 626,40 para estrangeiros (quatro dias) e R$ 141,75 para o público local.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o diferencial está na capacidade única do destino em unir escala, cenário e experiência. “Copacabana oferece uma combinação rara no mundo: infraestrutura, paisagem icônica e a vivência de receber milhões de pessoas. Isso posiciona o Rio de forma estratégica no circuito internacional de grandes shows e amplia o interesse de turistas ao longo de todo o ano”, aponta.

Fellows também destaca que a repercussão dos espetáculos ainda gera promoção internacional espontânea para a cidade. O show de Shakira deve reforçar a imagem do Rio no mercado global, assim como ocorreu com Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025. Para 2026, a expectativa é de que a exposição internacional alcance cerca de US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhão, considerando a cotação média do câmbio no período), em linha com os resultados dos anos anteriores. Somados, os dois últimos shows geraram cerca de US$ 500 milhões em mídia espontânea internacional, o equivalente a aproximadamente R$ 2,7 bilhões em visibilidade gratuita para a cidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio, Osmar Lima, indica que os números refletem a consolidação da estratégia do município de investir em eventos de grande porte, reforçando a vocação da cidade. “O impacto econômico vai além do evento. Ele se traduz em aumento de arrecadação, geração de empregos e dinamização de cadeias produtivas estratégicas, com efeitos que se estendem ao longo do ano e por toda a economia da cidade”, sublinha.

Além disso, dados do Observatório do Turismo Carioca, da Secretaria Municipal de Turismo do Rio, ocorreu forte aumento no número de turistas no mês de maio nos anos com shows (2024 e 2025), em comparação com 2023, último ano sem apresentações na Praia de Copacabana nesse período. Em 2024, o crescimento do total de visitantes no feriado do Dia do Trabalho (independentemente de terem ido ao show ou não) foi de 34,2% em relação ao ano anterior. Já em 2025, o aumento foi de 90,5% na comparação com 2023.

Em maio de 2025, impulsionada principalmente pelo “Todo Mundo no Rio”, a cidade arrecadou R$ 66,8 milhões em impostos sobre serviços ligados ao turismo, eventos, transporte municipal, aeroporto/rodoviária e artistas. O valor representa um crescimento real de 23,2%, descontada a inflação, em relação a maio de 2023, quando o Rio ainda não realizava grandes shows internacionais no período. Em termos absolutos, o aumento foi de R$ 12,6 milhões (o total arrecadado com ISS em maio de 2023 foi de R$ 54,3 milhões).

Na comparação entre maio de 2025 e maio de 2024, ano do show de Madonna, o crescimento real foi de 8,2%, com arrecadação adicional de R$ 5,1 milhões, já que, em maio de 2024, o total havia sido de R$ 61,8 milhões.