Cabo de brinquedo se rompe em parque de diversões na Espanha e deixa quatro crianças feridas

Cabo de brinquedo de parque de diversões se rompeu em Sevilha, na Espanha (Reprodução/X)

Um cabo de segurança se rompeu em um brinquedo de um parque de diversões da tradicional feira de Sevilha, na Espanha, e deixou quatro crianças com ferimentos leves. O caso ocorreu na última sexta-feira (24).

O brinquedo era um "estilingue humano", em que uma cabine sobe e desce, presa a duas estruturas de sustentação na lateral por cabos flexíveis. Um desses cabos foi o que se rompeu, fazendo com que a cabine caísse para o lado da outra coluna.

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O resgate precisou ser feito de maneira manual. Bombeiros e equipes de emergência puxaram o cabo de aço para estabilizar a cabine e retirar os ocupantes com segurança.

Segundo fontes policiais, as duas crianças que estavam na cabine sofreram apenas ferimentos leves e foram levadas a um hospital para exames complementares. Outras duas crianças que estavam próximas do local também tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros ordenou o fechamento imediato do brinquedo logo após o acidente e a justiça da Espanha determinou o início de uma investigação para apurar se a máquina tinha as permissões de funcionamento corretas e válidas e se a manutenção estava sendo feita de maneira adequada.