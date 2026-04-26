Segurança disse para deixarmos local, diz Trump

Trump, a primeira-dama e o vice-presidente estão a salvo. Jantar com jornalistas será remarcado dentro de 30 dias

Trump estava em jantar com jornalistas (Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as forças de segurança pediram que ele deixasse o hotel Washington Hilton, onde ocorria, neste sábado (25), um jantar promovido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, quando tiros foram disparados. Trump havia dito que gostaria que a programação continuasse, mas afirmou agora que seguiria a recomendação dos agentes. Segundo a CNN, o comboio do presidente já deixou o local.

Ele declarou ainda que o a primeira dama, Melania Trump, o vice-presidente, JD Vance, e outros membros de seu governo estão a salvo. Trump afirmou ainda que conversou com os organizadores do jantar para remarcá-lo dentro de 30 dias. Haverá coletiva de imprensa.

"As forças de segurança solicitaram que deixássemos as instalações, de acordo com o protocolo, e faremos isso imediatamente, declarou. "A primeira-dama, assim como o vice-presidente e todos os membros do gabinete, estão em perfeitas condições. (...). Conversei com todos os representantes responsáveis pelo evento, e vamos reagendar dentro de 30 dias", acrescentou.