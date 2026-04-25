Trump diz que cancelou a viagem de enviados para negociações com o Irã no Paquistão

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Fox News neste sábado (25) que ordenou a seus enviados que não viajassem ao Paquistão para dar continuidade às conversas com autoridades iranianas sobre o fim da guerra.

"Eu disse à minha equipe, há pouco, porque eles estavam se preparando para partir, e eu disse: 'Não, vocês não farão um voo de 18 horas para ir até lá. Nós temos todas as cartas na mão. Eles podem nos ligar a qualquer momento que quiserem, mas vocês não farão mais voos de 18 horas para ficar sentados conversando sobre nada'", informou a Fox News, citando as palavras do presidente em uma conversa por telefone.