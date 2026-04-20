Professor brasileiro que desapareceu ao sair para encontro é achado morto na Argentina

Danilo Neves Pereira, de 35 anos, estava desaparecido desde o dia 14 de abril

Professor brasileiro Danilo Neves Pereira (Reprodução/Redes sociais)

O professor brasileiro Danilo Neves Pereira, de 35 anos, foi encontrado morto em Buenos Aires, na Argentina, nesta segunda-feira (20). Ele estava desaparecido desde o dia 14 de abril, após sair para um encontro amoroso.

De acordo com o jornal La Nacion, o brasileiro foi internado como paciente não identificado no Hospital Ramos Mejía no mesmo dia em que foi dado como desaparecido. Fontes de segurança informaram que ele havia sido internado devido a uma descompensação psicotrópica causada pelo uso de cocaína.

Familiares de Danilo contaram ao jornal que pouco antes das 4h do dia em que desapareceu, o brasileiro enviou uma mensagem a um amigo informando sua localização e dizendo que estava em um apartamento em um prédio na Avenida de Mayo. Ele tinha combinado de se encontrar com um jovem chileno que conheceu através de um aplicativo de namoro.

Ao amigo de Danilo, o homem afirmou que o brasileiro teria deixado o local após uma discussão, que ocorreu aproximadamente no mesmo momento do envio da mensagem.

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Danilo lecionou inglês por 12 anos no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás e, antes de se mudar para a Argentina, morou no Rio de Janeiro, onde cursava doutorado em linguística aplicada. Anteriormente, foi professor de português na Universidade Emory, nos Estados Unidos, por meio do programa Fulbright.

Ao jornal, um de seus amigos revelou que o brasileiro foi para Buenos Aires para "ter um pouco de paz e sossego, pois precisava apresentar sua tese de doutorado em alguns meses". Ele morava sozinho em um apartamento no bairro de San Nicolás, no centro de Buenos Aires.

Através de nota, o Itamaraty informou que o Consulado do Brasil em Buenos Aires foi acionado e prestou a devida assistência. "O Consulado está em contato com as autoridades locais, que estão em meio ao processo de reconhecimento", afirma.