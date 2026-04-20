Primeiro-ministro eleito da Bulgária promete nova era e servir como ponte entre UE e Rússia

O primeiro-ministro eleito é crítico das elites políticas, do sistema oligárquico e tem posições próximas da Rússia

Primeiro-ministro da Bulgária (DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP)

O ex-presidente búlgaro Rumen Radev, pró-russo, venceu no domingo as eleições legislativas na Bulgária e prometeu uma nova era no país, após oito eleições legislativas em cinco anos, que refletiram a fragmentação do sistema político e a dificuldade em formar governos duradouros.

O primeiro-ministro eleito é crítico das elites políticas, do sistema oligárquico, tem posições próximas da Rússia e é admirador do ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, mas garantiu que o país vai continuar no caminho europeu. Radev destacou que a Bulgária pode desempenhar um papel de ponte entre o bloco europeu e a Rússia, sublinhando a posição geopolítica do país.

Durante sua campanha, buscou uma posição de equilíbrio em política externa, defendendo a retomada do diálogo com o Kremlin e criticando o apoio militar à Ucrânia, porém ao mesmo tempo reconheceu os benefícios da integração na União Europeia (UE). No entanto, defende que a Europa precisa de pensamento crítico e de pragmatismo.

Radev, de 62 anos, da coligação Bulgária Progressista, obteve uma vitória expressiva com aproximadamente 44,7% dos votos. Ele também prometeu erradicar a corrupção no país, favorecer as classes menos favorecidas e acabar com a espiral de governos fracos e efêmeros, sendo um crítico do sistema político tradicional. O novo primeiro-ministro búlgaro lidera a coligação, que reúne perfis diversos, incluindo militares, ex-dirigentes socialistas e representantes sindicais, e centra o seu programa no combate às desigualdades sociais e na disciplina orçamental.

Os analistas consideram que a condição de Radev como figura mais popular do país poderá facilitar as negociações para a formação de uma maioria parlamentar, após anos de instabilidade política.