Reino Unido e França vão liderar missão na proteção do Estreito de Ormuz

Keir Starmer apelou a uma unidade completa e a um acordo duradouro entre as partes envolvidas no conflito do Oriente Médio

Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer (Henry Nicholls/AFP)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, saudou hoje a declaração da reabertura do Estreito de Ormuz e apelou a uma unidade completa e a um acordo duradouro entre as partes envolvidas no conflito do Oriente Médio.

Starmer também anunciou que o Reino Unido vai liderar em conjunto com a França, uma missão internacional para proteger a navegação livre da rota marítima, responsável por 20 % do fornecimento global de petróleo, assim que as condições o permitam, de modo estritamente pacífico e defensivo.



“O mundo precisa do Estreito de Ormuz completamente aberto”, afirmou Starmer em uma coletiva juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron, após presidirem uma reunião virtual com cerca de 40 países.

O premiê britânico ainda avançou que dezenas de países vão contribuir para esta missão, assinalando que mais detalhes serão fornecidos na próxima semana.

Por sua vez, Macron disse que acredita que projeto da missão de segurança é ainda mais legítimo para consolidar a reabertura de Ormuz "Apoiamos as ideias da legislação marítima internacional para socorrer os que se encontram em situação complicada. Os mecanismos definidos pelo projeto de missão preveem trazer segurança aos navios que transitam no Golfo. Na próxima semana haverá uma nova reunião em Londres, com trabalho diplomático e desconstrução do conflito, juntamente com os Estados Unidos e Israel", indicou o líder da França.

No entanto, a abertura "total" do Estreito de Ormuz, anunciada hoje pelo governo de Teerã, permanece ainda condicionada a rotas aprovadas pelo exército iraniano e sob sua licença.



Preços do petróleo caem mais de 10% com abertura de Ormuz

Os preços do petróleo caíram hoje mais de 10%, após a abertura da navegação comercial do estreito durante o período do cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, desceu 10,42%, chegando a 89,03 dólares. O equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em maio, caiu 11,11%, para 84,17 dólares.

As bolsas europeias também subiram e a moeda do euro registrou valorização, com o par EUR/USD subindo cerca de 0,6%, atingindo a marca de aproximadamente 1,1848 dólares.