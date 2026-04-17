ONU pede libertação de Aung Kyi após anistia parcial em Mianmar

A prisioneira política mais famosa do país cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão em local não divulgado

Aung San Suu Kyi (Koen Van Weel/AFP/Getty Images)

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos Volker Türk apelou nesta sexta-feira (17) pela libertação imediata e incondicional da ex-líder de Mianmar e Prêmio Nobel da Paz em 1991, Aung San Suu Kyi, após a anistia decretada pela junta militar do país ter reduzido parcialmente a pena.

"Todos os detidos injustamente desde o golpe de 2021, incluindo Aung San Suu Kyi, devem ser libertados imediata e incondicionalmente", afirmou Türk.

A prisioneira política mais famosa do país, Suu Kyi, de 80 anos, cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão em local não divulgado.

O atual dirigente de Mianmar, Min Aung Hlaing, anulou hoje todas as sentenças de morte, uma das primeiras medidas oficiais desde a sua tomada de posse como presidente da junta militar, cinco anos após o golpe de Estado no país que derrubou o governo eleito. A medida decretada por Hlaing prevê a redução em um sexto de todas as penas inferiores há 40 anos.

A medida foi anunciada no contexto para assinalar o Ano Novo birmanês, Thingyan, uma das muitas celebrações nacionais em que tradicionalmente são concedidos indultos. "As pessoas que cumprem penas de morte terão as suas penas comutadas para prisão perpétua", diz o comunicado de Hlaing.

Segundo o comunicado, mais de 4.300 prisioneiros deverão ser libertados, sendo que cerca de 180 cidadãos são estrangeiros. De acordo ainda com a Associação de Apoio aos Presos Políticos, mais de 30 mil pessoas foram detidas por motivos políticos desde o golpe de Estado em 2021.

Min Aung Hlaing assumiu a presidência de Mianmar depois de um processo eleitoral denunciado internacionalmente como uma manobra para prolongar o regime militar sob um obscuro disfarce civil.