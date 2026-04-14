"Bem-vindos ao lar": vídeo mostra resgate de astronautas da Artemis II após viagem à Lua

Vídeo do momento em que a cápsula Orion é aberta e os astronautas que realizaram a missão Artemis II reencontram uma equipe de profissionais após pouso no Oceano Pacífico foi divulgado pela NASA

Vídeo mostra resgate de astronautas da Artemis II após viagem à Lua (Reprodução de Vídeo/NASA)

Um vídeo do momento em que a cápsula Orion é aberta e os astronautas que realizaram a missão Artemis II reencontram uma equipe de profissionais após pouso no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, nos Estados Unidos, foi divulgado pela NASA nesta terça-feira (14).

Os astronautas americanos Reid Wiseman, Christina Koch e Victor Glover, junto com seu companheiro canadense Jeremy Hansen, pousaram na sexta-feira (10), após uma viagem de ida e volta de dez dias ao redor da Lua.

A nave espacial Orion atravessou a atmosfera terrestre a mais de 38.000 km/h, com temperaturas superiores a 2.700 graus Celsius geradas pelo atrito, e aterrissou sem problemas no Oceano Pacífico, utilizando grandes para-quedas.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que as equipes de resgate entram na nave e checam o bem-estar de todos após o pouso. "Bem-vindos ao lar", dizem.

“Jesse, Steve, Laddy e Vlad… é uma sensação incrível recebê-los a bordo do Integrity após uma viagem de quase 700 mil milhas. Estaremos eternamente gratos pelo serviço prestado à nossa tripulação e à nação", escreveu Reid Wiseman na legenda da publicação.

