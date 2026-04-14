Tiroteio deixa 16 feridos em escola na Turquia

Dezesseis pessoas, a maioria estudantes, ficaram feridas em um tiroteio em uma escola do Ensino Médio na província de Sanliurfa, no sudeste da Turquia

Forças especiais de segurança cercam escola enquanto os alunos são evacuados no sudeste da Turquia (HANDOUT/DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY)/AFP)

Dezesseis pessoas, a maioria estudantes, ficaram feridas nesta terça-feira (14) em um tiroteio em uma escola do Ensino Médio na província de Sanliurfa, no sudeste da Turquia, anunciou o governador local.

Doze pessoas "recebem atendimento médico no momento", informou à imprensa o governador Hasan Sildak.

O atirador, um ex-aluno do centro de ensino nascido em 2007, cometeu suicídio, acrescentou o governador.

Segundo a emissora pública TRT, entre os feridos estão 10 estudantes e quatro professores. As autoridades não revelaram a gravidade do estado dos feridos.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram estudantes fugindo da escola.

"Ele abriu fogo de maneira aleatória no pátio e depois dentro da escola", disse uma testemunha citada pela agência de notícias IHA.

Tiroteios em escolas são relativamente raros na Turquia, onde, segundo estimativas de uma fundação local, circulam dezenas de milhões de armas de fogo, a maioria de forma ilegal.