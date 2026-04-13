Papa Leão 14 diz que não tem intenção de entrar em debate com Trump

Donald Trump, declarou, no domingo (12), que não é um "grande fã" do papa Leão 14, depois que o líder da Igreja Católica fez um apelo à paz

Papa Leão 14 (ANDREAS SOLARO / AFP)

O papa Leão 14 afirmou nesta segunda-feira (13) que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos.

"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", declarou o papa americano aos jornalistas a bordo do avião que o transportou à Argélia.

Donald Trump, declarou, no domingo (12), que não é um "grande fã" do papa Leão 14, depois que o líder da Igreja Católica fez um apelo à paz.

"Não sou um grande fã do papa Leão 14. Ele é uma pessoa muito liberal e não acredita em deter o crime", disse Trump à imprensa na Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland.

O presidente americano acusou o pontífice de "brincar com um país que quer uma arma nuclear".

No sábado, o papa americano de 70 anos implorou publicamente aos governantes pelo fim da violência: "Basta de idolatria de si mesmo e do dinheiro! Basta de exibição de força! Basta de guerra!".

Em uma de suas críticas mais contundentes aos conflitos que abalam o planeta, especialmente no Oriente Médio, Leão 14 declarou que é necessária fé "para enfrentar juntos, como humanidade e com humanidade, esta hora dramática da história".

Pouco depois, Trump publicou uma longa mensagem em sua rede Truth Social, na qual acusou, sem fundamento, Leão 14 de apoiar o programa de armamento nuclear iraniano, de ter sido contrário à operação militar americana na Venezuela em janeiro e de se reunir com simpatizantes do ex-presidente democrata Barack Obama, entre outras coisas.

"Não quero um papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o que fui eleito, DE MANEIRA AVASSALADORA, ou seja, reduzir a criminalidade a níveis historicamente baixos e criar o maior mercado de ações da história", escreveu o mandatário.

Ele incluiu na mensagem uma imagem gerada por inteligência artificial na qual aparece, com toga branca e vermelha, colocando a mão sobre a testa de um paciente em uma cama de hospital, cercado por pessoas em oração, e com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, além da Estátua da Liberdade, aviões de combate, águias e outras figuras no céu.

Como em outras ocasiões, Leão 14 não mencionou nenhum líder político, nem apontou nenhum país em particular.

Desde sua eleição em maio de 2025, Leão 14, nascido em Chicago, adotou uma postura clara contra algumas decisões do governo Trump, mantendo ao mesmo tempo abertos os canais de comunicação.