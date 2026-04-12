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Peru vai às urnas com 35 candidatos presidenciais e resultado incerto

Os 27 milhões de eleitores peruanos vão eleger, além do presidente e do vice, 130 deputados e 60 senadores

Agência Brasil

Publicado: 12/04/2026 às 15:05

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Local de votação em Lima, no Peru/CONNIE FRANCE / AFP

Local de votação em Lima, no Peru (CONNIE FRANCE / AFP)

A eleição geral desse domingo (12) no Peru marca mais um capítulo da permanente crise política do país vizinho, que deve escolher o décimo presidente em apenas 10 anos, devido a uma sucessão de renúncias e impeachments.

A expectativa é que os resultados da eleição comecem a ser divulgados à meia-noite de hoje.

Os 27 milhões de eleitores peruanos vão eleger, além do presidente e do vice, 130 deputados e 60 senadores para os próximos cinco anos. A eleição marca ainda a reabertura do Senado peruano, após 33 anos fechado. Em 2024, o Congresso retomou o sistema bicameral, mesmo com a população tendo rejeitado a medida em plebiscito em 2018.

Com 35 candidatos presidenciais na disputa, o resultado é imprevisível. Havia ainda um 36º candidato, que morreu em acidente de carro durante a campanha.

Keiko Fujimori lidera as pesquisas com cerca de 15% das intenções de voto. Ela é a candidata mais provável de chegar ao segundo turno, marcado para o dia 7 de junho.

Filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que governou o Peru de 1990 a 2000, Keiko perdeu no segundo turno nas últimas três eleições, de 2011, 2016 e 2021. A alta rejeição a seu nome sugere um teto de votos que não tem conseguido ultrapassar.

Quem deve chegar ao lado da Keiko Fujimori no segundo turno é uma grande incógnita, já que as pesquisas não apontam um outro favorito, com os demais candidatos em um enorme empate técnico.

Disputa comercial
O professor de pós-graduação de Integração da América Latina da Universidade de São Paulo (USP), Gustavo Menon, avalia que essa eleição tem repercussões na disputa comercial travada entre China e EUA na América Latina.

“Essa eleição é decisiva do ponto de vista das correntes políticas da direita para conter esse avanço chinês no fluxo comercial com diferentes países na América do Sul”, avaliou o também professor da Universidade Católica de Brasília (UCB).

Menon acrescentou que o comércio chinês por meio do porto de Chancay, no Peru, tem cada vez mais conectado o país andino com as correntes de comércio na Ásia e Pacífico. Ao mesmo tempo, o especialista destacou as sinalizações de Fujimori para uma aproximação maior com os EUA em meio a política de Trump de entender “a América Latina como uma região de sua histórica influência”.

Trump tem firmado acordos militares com países latino-americanos alinhados com Washington na tentativa de conter as relações comerciais entre a China e os países da região.

Outros candidatos
No campo da direita, além da Fujimori, tem se destacado o candidato Rafael López Aliaga, o “Porky”. Ex-prefeito de Lima, capital do país, Porky costuma ser comparado com Donald Trump ou o presidente argentino Javier Milei, ao combinar discurso ultraconservador com defesa radical do livre mercado.

Outro candidato da direita que aparece mais a frente nas pesquisas é o humorista Carlos Álvarez.

No campo da esquerda, o cenário é ainda mais fragmentado, com os candidatos pontuando em torno dos 5% das intenções de votos. Um dos destaques é o deputado Roberto Sánchez, que recebeu o apoio do ex-presidente Pedro Castillo e foi seu ministro do Comércio Exterior e Turismo.

O partido que elegeu Castillo, o Peru Livre, por sua vez, inscreveu na disputa Vladimir Cerrón, que rompeu com o ex-presidente ainda no início do mandato de Castillo.

Outros nomes que aparecem entre os favoritos desse campo são Ricardo Belmont, que foi prefeito de Lima entre 1990 e 1995, e o economista Alfonso López-Chau, que foi diretor do Banco Central entre 2006 e 2012.

Porém, como todos estão empatados dentro da margem de erro, torna-se uma incógnita o resultado dessa eleição presidencial, avalia o professor Gustavo Menon.

“O risco é que essa fragmentação política inviabilize, em grande medida, a governabilidade do novo presidente que está para ser eleito. Podemos apenas cravar que, para o segundo turno, pode ir qualquer um”, completou.

Crise política

Na última eleição, em 2021, venceu o candidato Pedro Castillo, professor rural de centro-esquerda, considerado uma surpresa eleitoral por não figurar entre os mais bem colocados na época. Porém, Castillo acabou afastado e preso após tentar dissolver o Parlamento, tendo sido condenado, em novembro de 2025, a mais de 11 anos de prisão por “rebelião”.

Assumiu no lugar a vice Dina Boluarte, que reprimiu com violência as manifestações contra a destituição de Castillo, com um saldo de 49 pessoas mortas, segundo cálculo da Anistia Internacional.

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Com baixíssima aprovação popular, Boluarte acabou destituída pelo Congresso no dia 10 de outubro de 2025.

No lugar, assumiu o presidente do Parlamento no Peru, José Jerí, em uma gestão que não durou muito. Em 17 de fevereiro do mesmo ano, o Congresso destituiu Jerí, vindo a assumir o cargo interinamente José María Balcázar Zelada por eleição indireta do poderoso Parlamento peruano, apontado como o poder de fato no país andino.

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