Hezbollah afirma que lançou foguetes contra Israel em resposta a 'violação do cessar-fogo'

Em comunicado, o Hezbollah informou que, "em resposta à violação do acordo de cessar-fogo", atacou "a região de Manara [do outro lado da fronteira com Israel] com uma chuva de foguetes"

Bandeira do movimento xiita libanês Hezbollah (JOSEPH EID/AFP)

O movimento libanês Hezbollah, apoiado por Teerã, afirmou, nesta quinta-feira (9, data local), que lançou foguetes contra Israel em resposta à "violação" do cessar-fogo pactuado entre Estados Unidos e Irã.

Em comunicado, o Hezbollah informou que, "em resposta à violação do acordo de cessar-fogo por parte do inimigo", atacou "a região de Manara [do outro lado da fronteira com Israel] com uma chuva de foguetes às 2h30 de quinta-feira", 20h30 da quarta-feira em Brasília.

O grupo libanês não havia reivindicado nenhum ataque contra Israel desde o anúncio da trégua na terça-feira (horário de Washington), depois de 39 dias de guerra.