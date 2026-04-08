Irã acusa violação de cessar-fogo após ataques a ilhas e ameaça reagir

Escalada militar pressiona cessar-fogo após ataques no Irã e ofensiva israelense com alto número de vítimas no Líbano

Presidente do Irã, Masoud Pezeshkian (AFP)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou que a trégua com os Estados Unidos foi desrespeitada após ataques registrados em território iraniano nesta quarta-feira (8). Segundo ele, as ilhas de Lavan e Siri foram bombardeadas ao longo do dia, informação que já havia sido antecipada pela mídia local, que relatou explosões nas duas áreas. O governo iraniano não apontou a autoria das ações.

Em paralelo, Teerã voltou a interromper o tráfego no Estreito de Ormuz e indicou que poderá abandonar o cessar-fogo caso Israel mantenha ofensivas militares no Líbano.

No país vizinho, os bombardeios israelenses desta quarta deixaram ao menos 254 mortos, conforme o Ministério da Saúde libanês, com possibilidade de aumento no número de vítimas. A ofensiva é considerada a mais intensa desde o início do confronto com o Hezbollah.

Diante do cenário, o Irã prometeu "punir" Israel pelos "ataques ao Hezbollah que violaram a trégua" e afirmou que já está "identificando alvos para responder aos ataques desta quarta". A escalada ocorre após o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarar que o cessar-fogo não inclui o Líbano, contrariando a posição do Paquistão, mediador das negociações.

O governo libanês criticou os ataques, acusando Israel de atingir regiões densamente povoadas e ignorar esforços diplomáticos, além de pedir à população que libere as ruas de Beirute para facilitar o atendimento às vítimas. Com informações do portal g1.