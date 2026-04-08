Acordo com Irã é 'vitória total e completa' dos EUA, diz Trump

Presidente Donald Trump disse à AFP que os Estados Unidos obtiveram uma "vitória total e completa" após o anúncio de um acordo de cessar-fogo de duas semanas com o Irã

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ( Foto: ALEX BRANDON / POOL / AFP)

O presidente Donald Trump disse à AFP nesta terça-feira (7) que os Estados Unidos obtiveram uma "vitória total e completa" após o anúncio de um acordo de cessar-fogo de duas semanas com o Irã.

"Vitória total e completa, 100%. Não há dúvidas sobre isso", disse Trump em um breve entrevista por telefone com a AFP após o anúncio da trégua.

O líder americano não quis dizer se voltaria às suas ameaças originais de devastar as usinas civis e pontes do Irã caso o acordo fracasse. "Vocês terão que ver", afirmou Trump à AFP.

Além disso, assinalou que o urânio enriquecido do Irã estará 'perfeitamente controlado' sob o acordo.

O destino do urânio é uma questão-chave em uma guerra que, segundo o presidente americano, tem como objetivo garantir que a República Islâmica jamais consiga obter uma arma nuclear.

"Isso estará perfeitamente controlado, ou eu não teria fechado um acordo", comentou Trump, sem especificar o que será feito com essas reservas de urânio.

O líder americano acrescentou que acredita que a China ajudou a levar o Irã para a mesa de negociação para estabelecer este acordo de cessar-fogo de duas semanas.

Está previsto que Trump viaje a Pequim em maio para se reunir com o presidente chinês Xi Jinping.

"Ouvi dizer que sim", disse presidente dos Estados Unidos, quando perguntado se Pequim havia atuado para fazer com que o Irã, seu aliado, negociasse uma trégua.