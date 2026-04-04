Trump ameaça Irã e diz que 'inferno se abaterá' sobre o país caso não haja acordo sobre Ormuz

Donald Trump ( Foto: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar o Irã em uma publicação na rede social Truth Social neste sábado 4. O republicano disse que Teerã precisa reabrir o Estreito de Ormuz ou fazer um acordo com Washington até segunda-feira, 6.

"Lembram-se de quando dei ao Irã dez dias para FAZER UM ACORDO ou ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ?", disse o republicano. "O tempo está se esgotando - 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles. Glória a DEUS!", acrescentou.

A publicação de Trump ocorre em meio a uma escalada na guerra com o Irã. Em outra postagem na rede social Truth Social na sexta-feira, 3, o republicano apontou que Washington poderia reabrir o Estreito de Ormuz a força se tiver mais tempo.

"Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ, EXTRAIR O PETRÓLEO E FAZER UMA FORTUNA. SERIA UMA 'JORRA' PARA O MUNDO???", disse Trump na rede social.

O comentário do republicano pareceu refletir observações que ele fez em particular nesta semana, nas quais expressou o desejo de continuar a guerra e tentar se apoderar do petróleo iraniano, mas disse ser "lamentável" que os americanos não parecem ter apetite para a empreitada.

Os ataques iranianos a navios comerciais, e a ameaça de mais ataques, paralisaram quase todo o tráfego na hidrovia que liga o Golfo Pérsico ao resto dos oceanos do mundo, fechando uma rota crítica para o fluxo mundial de petróleo e fazendo os preços do petróleo dispararem.

Pronunciamento

Em um pronunciamento na quarta-feira, 1.º, Trump oscilou entre apoiar negociações para encerrar a guerra e prometer uma escalada da violência.

"Estamos no caminho certo para concluir todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve, muito em breve", disse. "Vamos atacá-los com extrema força. Nas próximas duas ou três semanas, vamos fazê-los regredir à Idade da Pedra, à qual eles pertencem. Enquanto isso, as discussões estão em andamento."

No discurso, Trump chegou a dizer que os países que importam petróleo do Golfo Pérsico através do Estreito de Ormuz deveriam tomar a iniciativa para forçar o Irã a reabri-lo.

Ele afirmou que os EUA não precisam do petróleo que passa por essa rota. É verdade que os Estados Unidos importam muito pouco petróleo do Golfo, mas a declaração ignora a realidade econômica de que os preços do petróleo são definidos globalmente e que as interrupções no fornecimento no Oriente Médio terão impacto nos Estados Unidos. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS).