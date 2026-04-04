Ex-toureiro morre após ser atacado por touro na Espanha

Ricardo Ortiz, de 51 anos, foi atingido por um animal quando trabalhava no manejo de animais

Ricardo Ortiz estava aposentado há mais de 20 anos (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-toureiro espanhol, Ricardo Ortiz, morreu após ser atacado por um touro na praça de touros La Malagueta, em Málaga, no sul da Espanha. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (3), enquanto ele trabalhava nos preparativos para uma tradicional corrida que seria realizada neste sábado (4).

De acordo com informações da empresa responsável pela arena, o ex-toureiro trabalhava nos currais no momento em que o touro, que estava sendo tratado por uma lesão, avançou de forma inesperada. Ele não conseguiu desviar e sofreu um ataque considerado fatal.

O ocorrido está sendo investigado pela Polícia Nacional espanhola. O caso é tratado inicialmente como um acidente de trabalho, porém as circunstâncias ainda estão sendo apuradas por uma unidade especializada.

Segundo informações da empresa responsável pela arena, ele atuava nos currais no momento em que o animal, que estava sendo tratado por uma lesão, avançou repentinamente.

trajetória

Ricardo Ortiz, de 51 anos, havia se aposentado há mais de 20 anos das arenas e seguia trabalhando na praça de Málaga, com capacidade para cerca de 9 mil espectadores.

O espanhol, filho de toureiro, iniciou sua carreira em 1980, e tornou-se “matador” oficialmente em 1994. O matador é o toureiro principal da apresentação, que fica responsável por enfrentar na etapa final da corrida na arena.