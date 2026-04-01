Nasa faz lançamento do foguete Artemis II na primeira viagem à Lua em 53 anos

A missão da Nasa é a primeira viagem à Lua em 53 anos

O foguete Artemis II da NASA e a espaçonave Orion repousam na plataforma de lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy ( AFP)

A missão Artemis II teve início. A missão da Nasa é a primeira viagem à Lua em 53 anos.

O foguete Space Launch System, com 32 andares de altura, decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, onde dezenas de milhares de pessoas se reuniram para testemunhar o início desta nova era.

Multidões também lotaram as ruas e praias ao redor, numa cena que lembrava as missões Apollo à Lua nas décadas de 1960 e 70. Este é o maior passo dado pela Nasa até o momento rumo ao objetivo de fixar uma presença permanente na Lua.

Quatro astronautas participam programa Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Eles viajarão milhares de quilômetros além da Lua, farão uma curva em U e retornarão em linha reta.

Nada de orbitar a Lua, nada de parar para uma caminhada lunar - apenas uma rápida viagem de ida e volta com duração inferior a 10 dias. A Nasa promete mais pegadas na poeira lunar, mas não antes de algumas missões de treinamento.