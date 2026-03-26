Trump prorroga prazo de ataques energéticos ao Irã

O presidente americano, Donald Trump ( Brendan SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26) que suspendeu os ataques às centrais energéticas do Irã por 10 dias, a pedido do governo iraniano, prorrogando o ultimato que havia estipulado a sua interrupção.

"Conforme solicitado pelo governo iraniano, informo que estou suspendendo os ataques às centrais energéticas por 10 dias, até segunda-feira, 6 de abril. As negociações estão em andamento e, apesar das declarações errôneas em contrário divulgadas pela mídia de notícias falsas e outros, estão progredindo muito bem", escreveu Trump na sua rede social.

Trump também afirmou que é o Irã que implora para fechar um acordo com os Estados Unidos, mas cabe agora a Teerã convencer Washington a pôr fim à guerra. No entanto, o Irã responde que as exigências de Trump na proposta de 15 pontos para um acordo de paz são inaceitáveis.



Enquanto isso, o diretor-geral da Agencia Internacional de Energia, Rafael Grossi, alertou que os danos do recente ataque em conjunto de Israel e os EUA a central nuclear iraniana de Bushehr podem resultar num grande acidente radiológico que afete uma grande área no Irã e mais além. “É profundamente preocupante os ataques em torno da central”, avisou.

Já a Agência de Notícias da República Islâmica publicou que Ali Akbar Velayati, conselheiro máximo do Líder Supremo do Irã, alertou que qualquer país que participe em ações militares contra o território iraniano sofrerá retaliação. "Qualquer participação numa agressão militar contra o Irã voltará certamente aos participantes como um bumerangue. A geografia do Golfo Pérsico não pode ficar sem consequências", afirmou.

Por outro lado, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, comunicou que Teerã lançou hoje pelo menos 15 mísseis balísticos e 11 drones contra o país. Desde o início da guerra, o emirado afirma que o Irã já disparou 387 mísseis e 1826 drones contra o seu território.