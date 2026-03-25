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GUERRA

Irã diz que proposta dos EUA não é positiva

O Egito apoia o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas assinalou que não há nenhum vencedor nesta escalada perigosa

Isabel Alvarez

Publicado: 25/03/2026 às 15:58

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Bandeira iraniana em meio aos escombros de prédio residencial destruído em Teerã/Atta Kenare/AFP

Bandeira iraniana em meio aos escombros de prédio residencial destruído em Teerã (Atta Kenare/AFP)

Segundo noticiou o canal iraniano Press TV, a resposta inicial do Irã à proposta dos Estados Unidos para pôr fim à guerra não foi positiva e considerou as condições norte-americanas excessivas, mas indicou que o documento ainda continua sob análise do governo.

A emissora também apontou que Teerã só terminará à guerra quando as suas condições forem cumpridas e ainda exige o reconhecimento da sua soberania sobre o Estreito de Ormuz como seu direito natural e legal. De acordo com a Press TV, foram destacadas cinco condições do Irã para acabar com a guerra: fim da agressão e assassinatos; garantias concretas para prevenir a retomada do conflito contra o Irã; pagamento de reparações de guerra; fim da guerra contra o Irã e todos os grupos de resistência no Médio Oriente Médio e o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz.

A resposta inicial do regime iraniano foi entregue ao Paquistão, que atua como mediador entre as partes, para ser transmitida a Washington.


O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, já reagiu à rejeição do plano de cessar-fogo dos EUA por parte do Irã, prometendo esforços para tentar chegar a um ponto de vista comum entre ambos os lados.

O Egito apoia o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas assinalou que não há nenhum vencedor nesta escalada perigosa.

 

*Em atualização

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