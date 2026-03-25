Irã diz que proposta dos EUA não é positiva

O Egito apoia o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas assinalou que não há nenhum vencedor nesta escalada perigosa

Bandeira iraniana em meio aos escombros de prédio residencial destruído em Teerã (Atta Kenare/AFP)

Segundo noticiou o canal iraniano Press TV, a resposta inicial do Irã à proposta dos Estados Unidos para pôr fim à guerra não foi positiva e considerou as condições norte-americanas excessivas, mas indicou que o documento ainda continua sob análise do governo.

A emissora também apontou que Teerã só terminará à guerra quando as suas condições forem cumpridas e ainda exige o reconhecimento da sua soberania sobre o Estreito de Ormuz como seu direito natural e legal. De acordo com a Press TV, foram destacadas cinco condições do Irã para acabar com a guerra: fim da agressão e assassinatos; garantias concretas para prevenir a retomada do conflito contra o Irã; pagamento de reparações de guerra; fim da guerra contra o Irã e todos os grupos de resistência no Médio Oriente Médio e o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz.

A resposta inicial do regime iraniano foi entregue ao Paquistão, que atua como mediador entre as partes, para ser transmitida a Washington.



O ministro das Relações Exteriores do Egito, Badr Abdelatty, já reagiu à rejeição do plano de cessar-fogo dos EUA por parte do Irã, prometendo esforços para tentar chegar a um ponto de vista comum entre ambos os lados.

O Egito apoia o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas assinalou que não há nenhum vencedor nesta escalada perigosa.

*Em atualização