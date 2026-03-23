Reino Unido investiga ataque a ambulâncias judaicas como crime de ódio

ataque ocorreu na noite deste domingo (22) (HENRY NICHOLLS / AFP)

A polícia do Reino Unido comunicou hoje que o ataque incendiário que aconteceu na noite de domingo (22) a quatro ambulâncias de uma instituição de solidariedade judaica, em Londres, esta sendo investigado pela unidade antiterrorista como crime de ódio antissemita, apesar do episódio não ter sido oficialmente classificado como terrorista.

O comissário policial Luke Williams, explicou que a divisão antiterrorista já investiga três suspeitos. “Um vídeo captado por câmeras de segurança e divulgado nas redes sociais, mostra três indivíduos com capuzes entrando no estacionamento e iniciando o fogo antes de fugirem”, apontou.

"Nesta fase inicial estamos à procura desses três suspeitos. Sabemos que este incidente vai causar uma grande preocupação na comunidade e os agentes permanecem no local para efetuar investigações urgentes", complementou a superintendente policial Sarah Jackson, acrescentando que ainda não foi efetuada qualquer detenção referente ao caso.

Williams, além disso, informou que esta sendo verificada se há autenticidade em uma reivindicação online do incidente por um grupo pró-iraniano chamado Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, em um canal recém-criado no Telegram. O International Centre for Counter-Terrorism, centro de pesquisa nos Países Baixos, ainda afirmou que a mensagem de autoria circulou em contas online de milícias xiitas pró-iranianas. O grupo também já reivindicou outros ataques recentes que aconteceram na Bélgica e nos Países Baixos. O grupo é considerado pró-iraniano pelo site Intelligence Group, uma organização de monitoramento de grupos jihadistas.

A polícia metropolitana disse que no dia do incidente que os agentes foram chamados a Golders Green, um bairro londrino com uma grande comunidade judaica, depois de terem recebido informações sobre o incêndio das ambulâncias da Jewish Community Ambulance, associação judaica que administra um serviço gratuito e voluntário de emergência às pessoas que vivem no norte londrino. A explosão das ambulâncias provocou ainda danos em um bloco de apartamentos adjacente. As casas vizinhas precisaram ser evacuadas como medida de precaução. Não foram registrados mortos ou feridos.

As autoridades e membros da comunidade local reagiram com indignação aos ataques. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou o incidente e o declarou como um ataque incendiário antissemita profundamente chocante. "Os meus pensamentos estão com a comunidade judaica que acordou esta manhã com estas notícias horríveis", escreveu num post no X.

A Shomrim, uma organização sem fins lucrativos que gere uma vigilância de bairro na zona, condenou o ataque. "Não se tratou apenas de um ato criminoso de fogo posto, mas de um incidente dirigido e profundamente preocupante que afetou um serviço de emergência vital que serve a comunidade judaica local", escreveu na rede social X.

A Community Security Trust (CST), uma instituição de solidariedade que monitora e controla o antissemitismo no Reino Unido, afirmou numa declaração no X que estava ajudando a polícia nos seus inquéritos.