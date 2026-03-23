Ele figurava entre as pessoas mais ricas do mundo, estando na 870ª colocação no ranking de 2025.

Bilionário Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans, morre aos 43 anos (Divulgação)

O empresário Leonid Radvinsky, proprietário da plataforma OnlyFans, morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos, em decorrência de um câncer.

“Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu pacificamente após uma longa batalha contra o câncer”, informou um porta-voz da companhia, acrescentando que a família pediu privacidade neste momento.

Nascido em 1982, em Odessa, na Ucrânia, que na época fazia parte da União Soviética, Radvinsky se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Em 2018, ele adquiriu a Fenix International Limited, empresa controladora do OnlyFans, tornando-se diretor e acionista majoritário da plataforma.

Fundado em 2016, o OnlyFans ganhou projeção global ao permitir que criadores de conteúdo monetizassem diretamente suas produções, especialmente no segmento adulto, e teve crescimento acelerado durante a pandemia.

Radvinsky vivia na Flórida e acumulava uma fortuna estimada em US$ 4,7 bilhões, segundo a Forbes. Ele figurava entre as pessoas mais ricas do mundo, estando na 870ª colocação no ranking de 2025.