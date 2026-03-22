Israel 'intensificará' operações terrestres no Líbano após atacar ponte-chave

Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio quando o Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em 2 de março

Israel promete intensificar operações terrestres no Líbano ( Foto: KAWNAT HAJU / AFP)

O Exército israelense anunciou que "intensificará" sua campanha terrestre contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano e advertiu que se trata de uma operação de longo prazo.

Um correspondente da AFP viu fumaça saindo de uma ponte que foi atingida na região de Tiro.

"A operação contra a organização terrorista Hezbollah mal começou (...). Trata-se de uma operação de longo prazo", afirmou o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir.

"Agora nos preparamos para intensificar as operações terrestres seletivas e os ataques, de acordo com um plano estruturado. Não vamos parar até que a ameaça tenha sido afastada da fronteira e a segurança de longo prazo dos habitantes do norte de Israel seja garantida", acrescentou.

Mais tarde, o general de brigada Effie Defrin afirmou que estão previstas "mais semanas de combates contra o Irã e o Hezbollah".

O ministro da Defesa, Israel Katz, havia anunciado que foi dada a ordem de "destruir imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani" para "impedir a passagem (...) do Hezbollah e de armas para o sul".

Segundo a agência nacional libanesa ANI, quatro ataques deixaram a ponte inutilizável.

O presidente libanês, Joseph Aoun, denunciou o bombardeio da ponte porque "constitui uma escalada perigosa e uma violação flagrante da soberania do Líbano". Para ele, trata-se de "um prelúdio de uma invasão terrestre" e de um "castigo coletivo contra a população civil".

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio quando o Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel em 2 de março, para vingar a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei em um ataque israelense-americano no primeiro dia do conflito.

Desde então, Israel realiza represálias com uma campanha de bombardeios sobre o Líbano e avanços terrestres em uma zona ao longo da fronteira, que já causaram milhares de mortos e mais de um milhão de deslocados.

O Hezbollah, por sua vez, lançou salvas de foguetes.

Segundo o ministro da Defesa israelense, o exército também vai "acelerar a destruição das casas libanesas nos vilarejos de contato" na fronteira, "para neutralizar as ameaças que pesam sobre as comunidades israelenses".

De acordo com a agência ANI, as forças israelenses destruíram "um certo número de casas" no vilarejo de Taybeh.

Horas antes, os serviços de emergência israelenses informaram a morte de uma pessoa perto da fronteira.

O Hezbollah reivindicou um ataque contra soldados, mas o exército israelense abriu uma investigação para determinar se, na verdade, se tratou de fogo amigo.

É a primeira vítima civil na fronteira norte do país desde o início da guerra no começo de março.