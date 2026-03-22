Irã ameaça fechar completamente estreito de Ormuz se EUA atacar usinas de energia

O Irã praticamente já fechou esta via marítima, mas um número relativamente reduzido de navios conseguiu transitar por lá.

Estreito de Ormuz (Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

O exército do Irã ameaçou, neste domingo (22), fechar completamente o estratégico estreito de Ormuz caso o presidente americano Donald Trump ataque as centrais de energia elétrica do país.

“Se forem concretizadas as ameaças dos Estados Unidos relativas às usinas de energia do Irã, [...] o estreito de Ormuz será totalmente fechado e não voltará a ser reaberto até que as nossas usinas destruídas tenham sido reconstruídas”, afirmou o comando operacional do exército Khatam Al Anbiya em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

O Irã praticamente já fechou esta via marítima, mas um número relativamente reduzido de navios conseguiu transitar por lá, cerca de 5% do volume anterior à guerra, segundo a firma de análise Kpler.