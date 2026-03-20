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GUERRA
Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de seu porta-voz em ataques dos EUA e de Israel
Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, Ali Mohammad Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer"
Publicado: 20/03/2026 às 07:56
Ali Mohammad Naini, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã (Reprodução)
A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.
Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer".
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