Guarda Revolucionária do Irã anuncia morte de seu porta-voz em ataques dos EUA e de Israel

Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, Ali Mohammad Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer"

Ali Mohammad Naini, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã (Reprodução)

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira (20) a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em bombardeios de Israel e dos Estados Unidos.

Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu "no covarde e criminoso atentado terrorista perpetrado pelo lado americano-sionista ao amanhecer".