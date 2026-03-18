EUA flexibilizam leis e sanções para conter preço do petróleo

O Departamento do Tesouro norte-americano também autorizou, com limitações, a retomada de transações com a petrolífera estatal venezuelana PDVSA

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Nesta quarta-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu por 60 dias a legislação de transporte de produtos petrolíferos e flexibilizou ainda sanções à Venezuela, para aumentar a oferta global e conter a escalado de preços.

O Departamento do Tesouro norte-americano também autorizou, com limitações, a retomada de transações com a petrolífera estatal venezuelana PDVSA, permitindo a venda de petróleo a empresas norte-americanas e nos mercados globais.



A suspensão temporária da chamada Lei Jones, que permitirá o transporte de combustível entre portos dos EUA em navios não norte-americanos, altera uma regra em vigor desde a década de 1920.



“A decisão de Donald Trump visa mitigar as interrupções de curto prazo no mercado petrolífero", declarou a Casa Branca, num contexto em que o conflito no Oriente Médio e o bloqueio do Estreito de Ormuz pressionam os preços.



Petróleo Brent sobe 6% e WTI 3%



O preço do petróleo Brent, referência na Europa, subiu 6% hoje e chegou a cerca de 110 dólares por barril, enquanto o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiu quase 3%, ultrapassando os 98 dólares por barril.

A alta surge após ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o campo de gás de South Pars, que causou incêndios em vários pontos das instalações na região.

O campo de South Pars é o maior campo de gás natural do mundo e o principal do Irã. Localizado no Golfo Pérsico e compartilhado com o Catar, onde é chamado de North Field/Dome e é a base da economia catari e responsável por grande parte da produção de GNL da região, ele detém cerca de 14 trilhões de metros cúbicos de gás, representando 8% das reservas mundiais.

Depois deste bombardeio, o governo de Teerã ameaçou uma guerra econômica total e anunciou que atacará instalações energéticas no Golfo Pérsico. "Planejamos atacar as infraestruturas de combustíveis, energia e gás dos países de onde os ataques foram lançados”, afirmou o Centro de Comando Conjunto, Khatam Al-Anbiya, em comunicado. O Irã acusa os países do Golfo de consentirem que as forças norte-americanas utilizem o seu território para atacá-lo.

A televisão estatal iraniana publicou uma lista de potenciais alvos, incluindo instalações de petróleo e gás na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, afirmando que se tornaram alvos diretos e legítimos e serão alvejadas nas próximas horas.