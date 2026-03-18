Irã confirma a morte do seu ministro da Inteligência

O governo de Teerã também anunciou que Israel e os Estados Unidos atacaram uma importante instalação de gás iraniana no Golfo Pérsico

Ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib (ao centro) (ATTA KENARE / AFP)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, confirmou a morte do ministro da Inteligência do país, Esmail Khatib.

“O assassinato covarde dos meus queridos colegas Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, juntamente com alguns dos seus familiares e pessoal, nos deixou de coração partido”, escreveu Pezeshkian na rede social X, mencionando ainda o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e o ministro da Defesa, que foram mortos em ataques israelenses anteriores.

O novo Líder Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, também fez um comunicado, no qual diz que irá retaliar os assassinatos. “Aqueles que são hostis ao Islã devem saber que o derramamento deste sangue só o fortalecerá o sistema islâmico, e, naturalmente, todo o sangue tem o seu preço, que os assassinos criminosos destes mártires terão em breve de pagar", prometeu na declaração.

O governo de Teerã, além disso, anunciou hoje que Israel e os Estados Unidos atacaram uma importante instalação de gás iraniana no Golfo Pérsico, a maior do mundo, provocando um incêndio. “Há instantes, algumas partes das instalações de gás da refinaria estratégica South Pars, situada na cidade portuária de Bandar Kangan, foram atingidas por projéteis do inimigo americano-sionista”, declarou a televisão estatal iraniana.

O imenso campo de gás de South Pars/North Dome é a maior reserva de gás conhecida no mundo, que o Irã compartilha com o Catar, uma instalação que fornece cerca de 70% do gás natural consumido no Irã.

Por outro lado, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que a intensidade dos ataques vão aumentar. “Neste dia, são esperadas surpresas significativas em todas as frentes, que intensificarão a guerra que estamos travando contra o Irã e o Hezbollah no Líbano”, indicou.

Katz acrescentou que ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizaram as Forças de Defesa de Israel a eliminar qualquer figura sênior iraniana sem necessidade de aprovação adicional.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que quer acabar com o que resta do Estado terrorista iraniano.