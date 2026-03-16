No 16º dia da guerra, Israel ataca Beirute e Irã mira países do Golfo Pérsico

Tráfego marítimo no Estreito de Ormuz permanece interrompido pelo Irã, o que agrava a pressão sobre as cotações do petróleo, que já acumulam alta de quase 45% desde o dia 28

Bombeiros trabalham no local dos ataques aéreos israelenses noturnos nos subúrbios do sul de Beirute, em 16 de março de 2026 (AFP)

Explosões foram registradas em Beirute na manhã desta segunda-feira, 16, quando Israel atacou mais uma vez a capital do Líbano e, em paralelo, lançou uma nova rodada de bombardeios contra Teerã, no 16º dia da guerra no Oriente Médio.

Já o Irã voltou a mirar países árabes do Golfo Pérsico. Nos Emirados Árabes Unidos, Dubai foi forçada a fechar temporariamente o aeroporto local depois que um drone iraniano atingiu um tanque de combustível perto do terminal. A Arábia Saudita, por sua vez, informou ter abatido 35 drones lançados pelo Irã. Israel também informou estar sob ataque das forças iranianas.

O tráfego marítimo no Estreito de Ormuz permanece interrompido pelo Irã, o que agrava a pressão sobre as cotações do petróleo, que já acumulam alta de quase 45% desde o dia 28, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram a ofensiva contra o Irã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ajuda de sete países (sem revelar quais seriam) para reabrir a rota do petróleo e ameaçou membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com um futuro "muito ruim" para a aliança militar, caso não colaborem com a desobstrução do Estreito de Ormuz.

Do lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, chamou de "ilusões" as informações de que o país buscaria um fim negociado para o conflito e negou a abertura de qualquer diálogo com os países inimigos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.