Oriente Médio

Mídia diz que as corridas de Fórmula 1 no Bahrein e na Arábia Saudita serão canceladas

O anúncio oficial da decisão deverá acontecer nas próximas 48 horas

Isabel Alvarez

Publicado: 13/03/2026 às 15:42

Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1/Divulgação/Red Bull Content/Pool

Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 (Divulgação/Red Bull Content/Pool)

Segundo noticiado pela emissora britânica Sky Sports News, os Grandes Prêmios de Fórmula 1 no Bahrein e na Arábia Saudita, no Oriente Médio, foram cancelados devido a guerra no Irã e aos ataques nos países da região pelas forças iranianas.

A corrida no Bahrein estava prevista para ser realizada no dia 12 de abril, sendo que no fim de semana seguinte, 19 de abril, seria na Arábia Saudita.

De acordo com o canal Sky Sports News, o anúncio oficial da decisão deverá acontecer nas próximas 48 horas. Por enquanto, a organização da Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo não fizeram qualquer comentário sobre o assunto.

 

 

Arábia Saudita , automobilismo , Bahrein , formula 1
