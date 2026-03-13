Explosões são registradas no centro de Teerã, no Irã

Ataques atingiram uma área próxima de onde acontecia uma manifestação pró-governo

Colunas de fumaça se elevam do local dos ataques aéreos perto da Torre Azadi, na zona oeste de Teerã, em 10 de março de 2026 (ATTA KENARE/AFP)

Explosões foram registradas no centro de Teerã nesta sexta-feira (13), informou a televisão pública. Os ataques atingiram uma área próxima de onde acontecia uma manifestação pró-governo.

A emissora exibiu imagens da multidão que estava reunida em Teerã e em outras cidades para celebrar o Dia de Al Qods, na última sexta-feira do Ramadã, em apoio à causa palestina.

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (13) uma nova onda de ataques em larga escala contra a capital iraniana, no 14º dia da guerra desencadeada pela ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

"As Forças de Defesa de Israel acabam de iniciar uma série de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã", afirmou a instituição.

Fortes explosões sacudiram Teerã na manhã de sexta-feira. As detonações, incomuns e intensas, foram sentidas nas zonas norte e central da cidade.