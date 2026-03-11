Conselho de Segurança da ONU exige que Irã cesse ataques contra países do Golfo

Resolução foi aprovada por 13 votos a favor e duas abstenções

Conselho de Segurança da ONU (LEONARDO MUNOZ/AFP)

O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quarta-feira (11) uma resolução que exige que o Irã cesse imediatamente seus ataques contra os países do Golfo, por violarem o direito internacional e representarem uma "grave ameaça à paz e à segurança internacionais".

A resolução, aprovada por 13 votos a favor e duas abstenções, "exige a cessação imediata de todos os ataques da República Islâmica do Irã contra Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia".



