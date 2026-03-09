10º dia de guerra é marcado por ataques a base militar dos EUA no Iraque e refinaria no Bahrein

Conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no décimo dia nesta segunda-feira (9), marcado por ataques a alvos estratégicos

(Ibrahim AMRO / AFP)

O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou no décimo dia nesta segunda-feira, 9, marcado por ataques a alvos estratégicos.

O Irã anunciou o lançamento de suas primeiras ofensivas desde que Mojtaba Khamenei foi nomeado como novo líder supremo. No Bahrein, um ataque contra o complexo petrolífero de Al Ma'ameer provocou um incêndio, danos materiais e deixou 32 civis feridos, incluindo quatro em estado grave e crianças.

No Iraque, foguetes e drones atingiram uma instalação diplomática dos Estados Unidos próxima ao Aeroporto Internacional de Bagdá, mas foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea do local.

Durante a madrugada, militares israelenses afirmaram ter atingido alvos ligados ao Hezbollah no sul de Beirute.

Com a escalada da guerra países do G7 podem recorrer às reservas estratégicas de petróleo para conter a alta dos preços de energia.

Irã dispara contra instalação diplomática dos EUA

Os sistemas de defesa aérea do Aeroporto Internacional de Bagdá foram acionados por um ataque iraniano com foguetes e drones, afirmaram fontes policiais citadas pela agência Reuters.

O ataque teve como alvo uma instalação diplomática dos EUA próxima ao aeroporto e foi interceptado com sucesso pelo sistema de defesa C-RAM do aeroporto, acrescentaram as fontes.

Ataque iraniano provoca incêndio em complexo petrolífero no Bahrein

Um ataque contra o complexo petrolífero de Al Ma'ameer, no Bahrein, deixou feridos, provocou um incêndio e danos na instalação, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira.

"Houve um incêndio em decorrência da agressão iraniana que teve como alvo uma instalação em Al Ma'ameer, com registro de danos materiais", informou a agência estatal Bahrain News Agency em publicação na rede X.

O ataque deixou 32 civis feridos, todos cidadãos do Bahrein. Entre as vítimas quatro casos são considerados graves, incluindo crianças, afirmou o ministério em comunicado divulgado pela agência estatal de notícias do país.

Israel diz ter atingido alvos do Hezbollah em Beirute

O Exército de Israel afirmou ter realizado, na madrugada desta segunda-feira, um ataque na região de Beirute contra alvos do grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã.

As forças israelenses "atingiram infraestruturas pertencentes à organização terrorista Hezbollah em Beirute", informou o Exército em um breve comunicado. Um correspondente da AFP relatou ter ouvido uma forte explosão nos subúrbios do sul da capital libanesa, área considerada reduto do Hezbollah.

Irã acusa países europeus

O Irã acusou, nesta segunda-feira, países europeus, incluindo a França, de contribuírem para a criação de condições favoráveis aos ataques dos Estados Unidos e de Israel que desencadearam uma guerra com a República Islâmica.

"Infelizmente, os países europeus contribuíram para a criação dessas condições", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghai, em entrevista coletiva.

"Em vez de insistirem no Estado de Direito, em vez de se oporem à intimidação e aos excessos dos EUA, manifestaram-se e concordaram com eles perante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas durante o debate sobre a reinstalação das sanções, e tudo isso, em conjunto, encorajou os EUA e os países sionistas a continuarem cometendo seus crimes", acrescentou.

China se opõe a ataques contra novo líder supremo do Irã

O governo chinês afirmou que as autoridades "tomaram conhecimento" de que o Irã nomeou Mojtaba Khamenei como novo líder supremo e pediu a todas as partes que retornem às negociações para evitar uma escalada ainda maior do conflito.

"Esta é uma decisão tomada pelo lado iraniano em conformidade com a Constituição do país", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que "a China se opõe à interferência nos assuntos internos de outros países sob qualquer pretexto" e afirmou que a soberania e a integridade territorial do Irã "devem ser respeitadas".

Putin oferece 'apoio inabalável' ao novo líder supremo do Irã

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ofereceu nesta segunda-feira, 9, seu "apoio inabalável" ao novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, nomeado uma semana após a morte de seu pai, no início da ofensiva israelense-americana.

"Gostaria de reafirmar nosso apoio inabalável a Teerã e nossa solidariedade aos nossos amigos iranianos", disse Putin em mensagem a Mojtaba, acrescentando que "a Rússia tem sido e continuará sendo uma parceira confiável" da República Islâmica.

"Em um momento em que o Irã enfrenta uma agressão armada, seu desempenho em uma posição tão elevada exigirá, sem dúvida, grande coragem e dedicação", acrescentou Putin.

Irã afirma que nomeação de novo líder supremo causou 'desespero' nos EUA e em Israel

O chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ari Larijani, afirmou que a nomeação de Mojtaba Khamenei para suceder seu pai como líder supremo causou "desespero" nos Estados Unidos e em Israel.

"A escolha de Vossa Eminência pelo Conselho de Peritos como líder do sistema da República Islâmica levou os inimigos hostis e belicistas da nação iraniana ao desespero e encheu de esperança o povo crente, digno e consciente do Irã", escreveu Larijani em declaração publicada no X.

G7 discutirá a liberação de reservas estratégicas de petróleo

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que os países do G7 podem recorrer às suas reservas de petróleo de emergência em resposta à alta dos preços da energia em meio à guerra.

Em declarações à imprensa a caminho de uma visita ao Chipre, Macron afirmou que "a utilização das reservas estratégicas é uma opção prevista".