China pede cessar-fogo imediato no Oriente Médio, diz chanceler

A China pede a cessação imediata das operações militares no Oriente Médio para evitar uma maior escalada e impedir o transbordamento do conflito, disse neste domingo o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi.

Esta é uma guerra que não deveria ter acontecido e é uma guerra que não faz bem a ninguém, disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN).

"A força não oferece solução, e conflitos armados só aumentarão o ódio e gerarão novas crises", disse ele.

A soberania, segurança e integridade territorial do Irã e de todos os países da região do Golfo devem ser respeitadas e não devem ser violadas, disse Wang, delineando os princípios fundamentais para lidar adequadamente com as questões relacionadas ao Irã e ao Oriente Médio.

Ter força não significa ter razão, e os civis não devem ser vítimas, disse Wang, enfatizando o princípio de rejeitar o abuso da força.

O povo do Oriente Médio é o verdadeiro mestre desta região e os assuntos do Oriente Médio devem ser determinados pelos países da região de forma independente, disse o ministro das Relações Exteriores, pedindo a não interferência nos assuntos internos.

"Planejar uma revolução colorida ou buscar mudança de regime não encontrará apoio popular", acrescentou.

Todas as partes devem retornar à mesa de negociações o mais rápido possível, resolver as diferenças por meio do diálogo igualitário e fazer esforços para alcançar a segurança comum, disse Wang, destacando o princípio de promover a solução política de questões críticas.

Wang convocou os principais países a agirem com espírito de justiça e retidão, e a contribuírem com mais energia positiva para a paz e o desenvolvimento do Oriente Médio.

A China está pronta para trabalhar com os países do Oriente Médio para implementar a Iniciativa de Segurança Global e restaurar a ordem para o Oriente Médio, a tranquilidade para seu povo e a paz para o mundo, disse Wang. Fim