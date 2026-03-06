Trump diz que não haverá acordo com o Irã exceto rendição incondicional e petróleo dispara

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao território iraniano

Presidente dos EUA, Donald Trump (MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o conflito no Oriente Médio continuará até a rendição incondicional do Irã.

"Não haverá acordo com o Irã, apenas uma RENDIÇÃO INCONDICIONAL! Depois disso, e da escolha de um ou mais líderes ÓTIMOS E ACEITÁVEIS, com muitos parceiros e aliados maravilhosos e muito corajosos, trabalharemos incansavelmente para reconstruir o Irão, tornando-o economicamente maior, melhor e mais forte que nunca", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

Logo após a declaração, o barril de Brent, referência internacional do petróleo, ultrapassou hoje os 90 dólares pela primeira vez desde abril de 2024, uma alta de 6,15% ao dia, enquanto o norte-americano West Texas Intermediate subia 9,09% para 88,37 dólares.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao território iraniano e ao bloqueio por parte de Teerã do estreito de Ormuz. Pelo estreito atravessam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

Mas, o secretário de Energia norte-americano, Chris Wright, afirmou nesta sexta-feira (06) que a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar brevemente os navios mercantes através do Estreito de Ormuz. De acordo com Wright, a escolta militar para o trânsito entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã será implementada o mais rápido possível, no entanto acrescentou que no momento os recursos militares mobilizados na zona estão centralizados em reduzir as capacidades militares do Irã.



Há dois dias, Trump anunciou que os EUA forneceriam um seguro contra riscos às companhias de navegação que necessitassem de trafegar pelo Estreito de Ormuz e que, se fosse preciso, uma escolta naval seria acionada para garantir a passagem por esta via marítima estratégica. “Novas ações são iminentes para assegurar o fluxo de gás e petróleo através do Estreito de Ormuz”, reiterou ontem.

Trump diz que governo de Cuba cairá em breve



Trump também anunciou que o regime comunista da ilha de Cuba será o próximo alvo, após uma campanha bem-sucedida no Oriente Médio. “Cuba vai cair muito em breve. Havana tem imensa vontade de negociar e chegar a um acordo com Washington”, indicou.

Segundo o líder norte-americano, o seu secretário de Estado, Marco Rubio, cidadão cubano-norte-americano, foi o nomeado para as conversações. “Veremos como corre. Por agora, estamos muito concentrados no Irã. Temos muito tempo, mas Cuba está pronta, ao fim de 50 anos. Há 50 anos que a observo”, apontou.