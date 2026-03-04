ONU diz que até o momento não há riscos nas instalações nucleares do Irã

As mais recentes imagens de satélite disponíveis indicam que não há danos nas instalações nucleares do Irã

Sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (Daniel Slim/AFP)

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês), organismo das Nações Unidas, as mais recentes imagens de satélite disponíveis indicam que não há danos nas instalações nucleares do Irã.

"Não existe risco de liberação radiológica neste momento, apesar de que junto à central nuclear de Isfahan são visíveis danos em dois edifícios. Mas, não foi detectado qualquer impacto adicional em Natanz após os danos anteriormente relatados, não tendo sido identificado qualquer impacto em outras instalações nucleares, incluindo a central nuclear de Bushehr", declarou Rafael Grossi, diretor-geral da IAEA.

Grossi mais uma vez apelou à máxima contenção para se evitar qualquer risco de acidente nas instalações com material nuclear.



*Em atualização