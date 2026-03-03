Israel diz que ataques atingiram gabinete presidencial do Irã e prédio do Conselho de Segurança

Exército israelense afirmou ter atacado o gabinete presidencial do Irã e o prédio do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país durante a noite

Colunas de fumaça se elevam após relatos de explosões em Teerã (ATTA KENARE/AFP)

O exército israelense afirmou nesta terça-feira, 3, ter atacado o gabinete presidencial do Irã e o prédio do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país. Segundo informações, os ataques aéreos ocorreram durante a noite.

"Além disso, o local de reunião do fórum mais importante do regime, responsável pela tomada de decisões de segurança, foi alvo de ataques, assim como a instituição de treinamento de oficiais militares iranianos e outras infraestruturas-chave do regime", acrescentaram os militares.

O Irã não reconheceu imediatamente os ataques.

Avanço terrestre

O ministro da Defesa israelense autorizou nesta terça-feira o avanço terrestre para tomar novas posições estratégicas no Líbano e impedir ataques às localidades fronteiriças.

Israel ampliou suas operações no Líbano e no Irã, destruindo instalações militares, de comunicação e emissoras como Al Manar e a IRIB.

Guerra no Oriente Médio se intensifica

A guerra no Oriente Médio, iniciada pelos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã, se intensifica no quarto dia, com bombardeios em Teerã e no Líbano, ataques do Hezbollah a bases israelenses e ofensivas de drones contra a embaixada americana na Arábia Saudita.

Dois drones atingiram a embaixada americana, provocando incêndio e danos materiais limitados, enquanto a Embaixada dos EUA no Kuwait fechou temporariamente.

O presidente dos EUA Donald Trump e o primeiro-ministro de Israel Binyamin Netanyahu alertaram que o conflito pode se prolongar por semanas, enquanto o Irã intensifica ataques com mísseis e drones contra Israel e bases americanas.

Pelo menos seis militares americanos e 787 iranianos morreram desde o início da guerra, que já afeta o fornecimento global de petróleo e provoca quedas nas bolsas internacionais. (Com agências internacionais)