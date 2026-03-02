Incêndio atinge embaixada dos EUA em Riade, na Arábia Saudita, após ataque de drones

Ataque foi informado pelo Ministério da Defesa do reino

Embaixada dos EUA em Riade, na Arábia Saudita (Reprodução)

Um incêndio atingiu na madrugada desta terça-feira (3, data local) a embaixada americana na capital da Arábia Saudita após um ataque com dois drones, informou o Ministério da Defesa do reino.

"A embaixada americana em Riade foi atacada por dois drones, o que provocou um incêndio limitado e danos materiais menores no edifício", indicou um porta-voz do ministério saudita.

Diversas testemunhas relataram à AFP que viram fumaça sobre o edifício e a missão diplomática pediu aos cidadãos americanos nas cidades de Riade, Jidá e Dhahran que permanecessem em locais seguros.